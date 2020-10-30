30 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Eddie Newton: Böyle hata yaparsanız cezasını çekersiniz

Newton Kasımpaşa maçını yorumladı! Böyle hata yaparsanız...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

Teknik Direktörü , 'in 7. haftasında 4-3 kaybettikleri maçını değerlendirdi. İngiliz çalıştırıcı, "Hatalar yaptık. Topun hakimiyetini bu kadar kolay kaybederseniz sonuç bu olur. 4 kolay top verdik ve golleri yedik. Böyle hata yaparsanız, cezasını çekersiniz." dedi.

'in 7. haftasında sahasında 'ya 4-3 yenilen 'un teknik direktörü , göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin olarak "Herhangi bir mücadeleden kaçmış, herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim." dedi.

Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk 7 haftası sonunda alınan 5 puanın yeterli olmadığını belirtti.

"Aynı hataları yapmaya devam ederseniz başınıza hep bu geliyor." diyen İngiliz çalıştırıcı, "Bu şartlar altında insanların eleştirilerini de anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken saçma hataları yapmaya devam edersek bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.

Newton, son oynanan ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar yaşandığını aktararak, "Çünkü ilk başta çok iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz mağlubiyetleri maalesef aldık. Herhangi bir mücadeleden kaçmış, herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim. Böyle de olacak zaten. Mücadeleye devam etmek isteyen, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim her zaman. " şeklinde konuştu.

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"Herkes çok kızgın"

Karşılaşmada yaptığı değişikliklere ilişkin eleştirilere yönelik bir soru üzerine de Newton, şunları söyledi:

"60. dakikada Djaniny değişikliğini yaptık. 10 dakika sonra Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu. Son değişikliği daha önce yapacaktık ancak Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı olunca kendisinin devam edip edemeyeceğini beklemek zorunda kaldık. Eleştirileri normal olarak karşılıyorum. Çünkü herkes çok kızgın, ben de çok kızgınım. Oyuncularımız, taraftarlarımız da çok kızgın. Ama eğer bu basit hataları yapmaya devam edersek bu şekilde cezalandırılarak sonucunu ödüyoruz."

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"Ciddi değişiklikler yapacağız"

İngiliz çalıştırıcı, oyuncuların performansına yönelik soruya da, "Performanslarından memnun olmadığımız arkadaşlar var. Onların yeterli süre aldıklarını da düşünüyorum. Ciddi değişiklikler de yapacağız. Tabii bugünkü maçın analizini daha detaylı yaptıktan sonra bu kararları alacağız. Kimlerin olduğunu tabii ki söyleyemem. Bu kararları kendi içimizde alacağız. Performansından memnun olmadığım ve kesinlikle değişeceğimiz arkadaşlarımız olacak." yanıtını verdi.

Newton, Stiven Plaza'yı yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda değerlendirmediklerini de sözlerine ekledi.

Karşılaşma da birçok hata yaptıklarını söyleyen Newton, "Hatalar yaptık. Topun hakimiyetini bu kadar kolay kaybederseniz sonuç bu olur. 4 kolay top verdik ve golleri yedik. Böyle hata yaparsanız, cezasını çekersiniz. Sezonun sonunda başarı değerlendirilir.

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