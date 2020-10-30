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Mehmet Yılmaz: Trabzonspor kötü bir takım değil ama bu takımın morale ihtiyacı var

A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Artı Futbol programında değerlendirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
30.10.2020
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Yılmaz, bordo-mavili takımın 4-3 kaybettiği mücadeleyle ilgili "Trabzonspor kötü bir takım değil ama bu takımın morale ihtiyacı var." yorumunu yaptı.

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