30 Ekim 2020, Cuma
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Mehmet Yılmaz: Trabzonspor kötü bir takım değil ama bu takımın morale ihtiyacı var
A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor maçını Artı Futbol programında değerlendirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
30.10.2020
Yılmaz, bordo-mavili takımın 4-3 kaybettiği mücadeleyle ilgili "Trabzonspor kötü bir takım değil ama bu takımın morale ihtiyacı var." yorumunu yaptı.
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