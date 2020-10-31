Trabzonspor Eddie Newton gidiyor Şota Arveladze geliyor!
Trabzonspor'da yaşanan üst üste puan kayıpları sonrası teknik direktör Eddie Newton takımdan gönderiliyor. İngiliz çalıştırıcının ayrılığının ardından Şota Arveladze'nin takımın başında getirilmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
Karadeniz temsilci sezon başında Eddie Newton'a teslim edilmişti. Chelsea'de 8 sene yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra geçtiğimiz devre arasında Fırtına'ya gelen İngiliz çalıştırıcı tam bir hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan takımı küme düşme hattına sokan Newton son şansını da kaybetti. Başakşehir ve Fenerbahçe yenilgilerinden sonra koltuğu sallanıyordu. Art arda alınan 3 yenilgi sonrası İngiliz teknik direktörün koltuğu iyice sallantıya girdi.
B PLANI DEVREDE
Trabzonspor'un ana planı Eddie Newton sonrası Abdullah Avcı ile anlaşmaktı ancak bir uzlaşı sağlanamadı. Bunun üzerine Karadeniz temsilcisi B Planını devreye sokuyor. Buna göre bordo- mavililer takımı, efsane oyuncuları Şota Arveladze'ye teslim edecek. Ancak Gürcü teknik adamın Pakhtakor ile 1.5 ay daha sözleşmesi var. Şota, Özbek ekibiyle kontratı sona erdikten sonra Trabzonspor'u devralabileceğini söyledi. Bu geçiş döneminde takımı Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırması bekleniyor.
(Fotomaç)
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