31 Ekim 2020, Cumartesi

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Trabzonspor Eddie Newton gidiyor Şota Arveladze geliyor!

Newton ile yollar ayrılıyor! Takım ona emanet edilecek
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

'da yaşanan üst üste puan kayıpları sonrası Eddie Newton takımdan gönderiliyor. İngiliz çalıştırıcının ayrılığının ardından Şota Arveladze'nin takımın başında getirilmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Karadeniz temsilci sezon başında Eddie Newton'a teslim edilmişti. 'de 8 sene yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra geçtiğimiz devre arasında Fırtına'ya gelen İngiliz çalıştırıcı tam bir hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan takımı küme düşme hattına sokan Newton son şansını da kaybetti. Başakşehir ve Fenerbahçe yenilgilerinden sonra koltuğu sallanıyordu. Art arda alınan 3 yenilgi sonrası İngiliz teknik direktörün koltuğu iyice sallantıya girdi.

B PLANI DEVREDE

'un ana planı Eddie Newton sonrası ile anlaşmaktı ancak bir uzlaşı sağlanamadı. Bunun üzerine Karadeniz temsilcisi B Planını devreye sokuyor. Buna göre bordo- mavililer takımı, efsane oyuncuları Şota Arveladze'ye teslim edecek. Ancak Gürcü teknik adamın Pakhtakor ile 1.5 ay daha sözleşmesi var. Şota, Özbek ekibiyle kontratı sona erdikten sonra 'u devralabileceğini söyledi. Bu geçiş döneminde takımı 'ın çalıştırması bekleniyor.

(Fotomaç)

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