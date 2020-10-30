30 Ekim 2020, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig: Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa!
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

'in 7. haftasında , sahasında 'ya 4-3 mağlup oldu. İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller Tirpan, Yusuf, Edgar Ie (k.k.) ve Koita'dan geldi.

'in 7'nci haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-3 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fırtına 3-1 öne geçtiği zorlu karşılaşmada sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

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AYTAÇ KARA PENALTI KAÇIRDI

Kasımpaşa'da Ayraç Kara skor 3-2 iken penaltı kaçırdı. Yıldız futbolcunun penaltı atışında Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki maçının 11'i ile sahaya çıktı.

, sarı-lacivertli takım karşısında deplasmanda aldıkları 3-1'lik yenilgiye rağmen ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı. Newton, maç kadrosunda Stiven Plaza ve Gaston Campi'ye de yer vermedi.

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ABDULKADİR PARMAK KADRODA

Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen Abdulkadir Parmak, tedavisi tamamlanmasının ardından kadroya dahil edildi.

Bordo-mavili futbolcu, 35 gün sonra kadroya girerken Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Yıldız futbolcu ikinci yarıda forma şansı buldu.

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TARAFTAR DESTEĞİ

Süper Lig'de müsabakalara localarda sınırlı sayıda seyirci alınması kararın ardından bordo-mavili taraftarlar, takımlarına destek verdi.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarını yalnız bırakmadı ve tezahüratlar yaptı.

Trabzonspor taraftarları kale arkası tribüne Türk ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu, "Dağ siz iseniz, toprak biziz. Dal siz iseniz, yaprak biziz. Trabzon'uz, Türkiye'yiz, Azerbaycan'ız" yazılı pankart astı. Ayrıca, maç öncesi Azerbaycan bayrağı açıldı.

Hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maskeyle çıktı.

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TRİBÜNDE DEV AZERBAYCAN BAYRAĞI

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç öncesinde kuzey tarafı kale arkası tribününe Azerbaycan bayrağı açıldı. Ayrıca tribünlerde, "Karabağ bizimdir bizim kalacak" tezahüratları da yapılarak kardeş ülke Azerbaycan'a vermiş olduğu mücadele için destek verildi.

GEÇMİŞ OLSUN İZMİR

Tribünlerde ayrıca deprem afeti yaşayan İzmir ve çevresi için, 'Geçmiş olsun İzmir' yazılı pankart açıldı.

MESUT YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması öncesi bugün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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