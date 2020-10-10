10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Eddie Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra...

Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, milli arayı fırsat olarak görüyor. çalıştırıcı, yakın bir zamanda rakiplerin korkulu rüyası olacaklarını belirterek, " ve agresif bir oyun sistemi ile farkımızı herkes görecek" dedi.

Yeni transferlerle adeta kimlik değişen bordo-mavili takımda teknik direktör Eddie Newton, milli arada kafasındaki ideal 11'i oluşturmaya çalışacak. Newton, savunmanın göbeğine Edgar Ie ile Hugo'yu monte edecek. Beklerde Pereira ile Marlon'u görevlendirmesi beklenen teknik adamı zorlayacak olan mevkiler ise orta saha ve hücum hattı olacak. Orta sahada Abdulkadir Parmak, Flavio, Ahmet Canbaz ve Baker gibi oyuncuları bulunan bordo-mavili teknik adam, hücumda ve kanatlarda ise bol alternatife sahip durumda.

Trabzonspor'da ileri uçta 9 aday

İSTİKRAR YAKALAMALIYIZ

oynayan, ofansif bir benimseyen ve maç içerisinde farklı formasyonlar uygulayan bir takımı oluşturmak isteyen 48 yaşındaki hocanın elindeki hücum silahları ise Nwakaeme, A.Ömür, Ekuban, Diabate, Yusuf, Djaniny, Afobe, Bilal, Salih ve Plaza olarak dikkat çekiyor. Kadro istikrarını yakaladıktan sonra saha sonuçlarının hem futbol hem de skor olarak beklentileri karşılaşacağına inanan Newton, Erzurumspor maçında kafasındaki oyun sistemini sahaya yansıtmayı planlıyor. İngiliz teknik adam asıl sınavını milli aranın ardından verecek.

Trabzonspor'da Nwakaeme dönüyor

FELSEFEM HÜCUM FUTBOLU

Trabzonspor'un hocası Eddie Newton, sezon öncesinde, "Futbol felsefem hücum yapmak" ifadelerini kullanmıştı. Yapılan transferlerin büyük bir kısmı da hücum hattına yönelik oldu. İleride Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Diabate, Plaza, Djaniny, Abdülkadir, Yusuf ve Bilal gibi isimleri bulunduran Trabzonspor'da müthiş bir forma rekabeti var. Şimdi ise Newton'ı zor bir tercih bekliyor.

Trabzonspor'da Samba kardeşliği

REKABET ÜST DÜZEYDE

Sağda Abdülkadir Ömür, solda Nwakaeme, forvet arkasında Ekuban ve ileri uçta da Afobe ilk tercihler olurken, yeni transferlerden Djaniny ve Diabate forma için bu isimleri ciddi şekilde zorlayacakları gözüküyor. Teknik direktör Eddie Newton da bu durumun takımın performansına olumlu yansıyacağı görüşünde. 48 yaşındaki çalıştırıcı, milli ara sonrasında oynayacakları Başakşehir maçında bu durumdan olumlu anlamda yararlanmayı hedefliyor.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da! BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da!
Newton İslam'ı nasıl seçtiğini açıkladı! Newton İslam'ı nasıl seçtiğini açıkladı!
İleri uçta 9 aday İleri uçta 9 aday
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör