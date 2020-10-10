Eddie Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra...

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, milli arayı fırsat olarak görüyor. İngiliz çalıştırıcı, yakın bir zamanda rakiplerin korkulu rüyası olacaklarını belirterek, "Hızlı ve agresif bir oyun sistemi ile farkımızı herkes görecek" dedi.

Yeni transferlerle adeta kimlik değişen bordo-mavili takımda teknik direktör Eddie Newton, milli arada kafasındaki ideal 11'i oluşturmaya çalışacak. Newton, savunmanın göbeğine Edgar Ie ile Hugo'yu monte edecek. Beklerde Pereira ile Marlon'u görevlendirmesi beklenen İngiliz teknik adamı zorlayacak olan mevkiler ise orta saha ve hücum hattı olacak. Orta sahada Abdulkadir Parmak, Flavio, Ahmet Canbaz ve Baker gibi oyuncuları bulunan bordo-mavili teknik adam, hücumda ve kanatlarda ise bol alternatife sahip durumda.

İSTİKRAR YAKALAMALIYIZ

Hızlı oynayan, ofansif bir futbol benimseyen ve maç içerisinde farklı formasyonlar uygulayan bir takımı oluşturmak isteyen 48 yaşındaki hocanın elindeki hücum silahları ise Nwakaeme, A.Ömür, Ekuban, Diabate, Yusuf, Djaniny, Afobe, Bilal, Salih ve Plaza olarak dikkat çekiyor. Kadro istikrarını yakaladıktan sonra saha sonuçlarının hem futbol hem de skor olarak beklentileri karşılaşacağına inanan Newton, Erzurumspor maçında kafasındaki oyun sistemini sahaya yansıtmayı planlıyor. İngiliz teknik adam asıl sınavını milli aranın ardından verecek.

FELSEFEM HÜCUM FUTBOLU

Trabzonspor'un hocası Eddie Newton, sezon öncesinde, "Futbol felsefem hücum yapmak" ifadelerini kullanmıştı. Yapılan transferlerin büyük bir kısmı da hücum hattına yönelik oldu. İleride Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Diabate, Plaza, Djaniny, Abdülkadir, Yusuf ve Bilal gibi isimleri bulunduran Trabzonspor'da müthiş bir forma rekabeti var. Şimdi ise Newton'ı zor bir tercih bekliyor.

REKABET ÜST DÜZEYDE

Sağda Abdülkadir Ömür, solda Nwakaeme, forvet arkasında Ekuban ve ileri uçta da Afobe ilk tercihler olurken, yeni transferlerden Djaniny ve Diabate forma için bu isimleri ciddi şekilde zorlayacakları gözüküyor. Teknik direktör Eddie Newton da bu durumun takımın performansına olumlu yansıyacağı görüşünde. 48 yaşındaki çalıştırıcı, milli ara sonrasında oynayacakları Başakşehir maçında bu durumdan olumlu anlamda yararlanmayı hedefliyor.

(Fotomaç)

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