10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme dönüyor

Nwakaeme dönüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Nwakaeme bir süredir ailesini göremediği gerekçesiyle ülkesi Nijerya'ya gitmek istiyordu. Kulübün yaptığı girişimler sonucu oyuncu, Gaziantep FK mücadelesi sonrası özel uçakla ülkesine gitti.

Nwakaeme bir süredir ailesini göremediği gerekçesiyle ülkesi Nijerya'ya gitmek istiyordu. Kulübün yaptığı girişimler sonucu oyuncu, Gaziantep FK mücadelesi sonrası özel uçakla ülkesine gitti. Verilen milli arada kulübün verdiği 4 günlük izini ek izinle uzatan Nwakaeme'nin dönüş süreci tamamlanıyor. 31 yaşındaki sol kanadın bugün dönmesi ve pa-zartesi takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
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