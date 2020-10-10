Trabzonspor'da Nwakaeme dönüyor

Nwakaeme bir süredir ailesini göremediği gerekçesiyle ülkesi Nijerya'ya gitmek istiyordu. Kulübün yaptığı girişimler sonucu oyuncu, Gaziantep FK mücadelesi sonrası özel uçakla ülkesine gitti.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Nwakaeme bir süredir ailesini göremediği gerekçesiyle ülkesi Nijerya'ya gitmek istiyordu. Kulübün yaptığı girişimler sonucu oyuncu, Gaziantep FK mücadelesi sonrası özel uçakla ülkesine gitti. Verilen milli arada kulübün verdiği 4 günlük izini ek izinle uzatan Nwakaeme'nin dönüş süreci tamamlanıyor. 31 yaşındaki sol kanadın bugün dönmesi ve pa-zartesi takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.