10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da ileri uçta 9 aday

İleri uçta 9 aday
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Sezon öncesinde Sörloth'un yanı sıra Sosa, Novak ve Ndiaye gibi direkt 11'de oynayan isimlerin ayrıldığı , gidenlerin yerlerini doldururken transferde ağırlığı hücum hattına verdi.

Sezon öncesinde Sörloth'un yanı sıra Sosa, Novak ve Ndiaye gibi direkt 11'de oynayan isimlerin ayrıldığı , gidenlerin yerlerini doldururken transferde ağırlığı hücum hattına verdi. İleri uca 4 takviye yapan bordo-mavililerde ileride toplam 9 oyuncu bulunuyor. Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Plaza, Djaniny, Diabate, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu ve Yusuf Sarı gibi isimleri bulunduran Fırtına'da 4 formaya 9 aday var.
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