29 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

O hakemlere maç yok

O hakemlere maç yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasının orta hakemi , VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları Süleyman Özay ile Deniz Caner Özaral bu hafta Süper Lig'de maç yönetmedi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmasının orta hakemi , VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları Süleyman Özay ile Deniz Caner Özaral bu hafta Süper Lig'de maç yönetmedi. Fırtına aleyhine verdikleri kararlarla ciddi tepkiye yol açan hakemlere MHK tarafından ceza verilerek dinlendirildi. Yaşanan skandal hakem hatalarının ardından bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu imzasıyla çok sert bir bildiri yayınlamıştı.

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