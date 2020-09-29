Trabzonspor'da kontenjan açılacak
Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililier, yeni isimleri kadroya katmadan önce bazı isimleri takımdan göndererek kontenjan açmayı planlıyor. İşte detaylar...
Fırtına, sakatlığı geçmesine rağmen Yeni Malatyaspor maçının da kadrosuna alınmayan Hosseini'nin yanı sıra yine bu mücadelede şans bulamayan Campi'yi satmak istiyor. Campi'ye ülkesi Arjantin'den ilgi var. 29 yaşındaki stopere tekliflerin olduğu aktarıldı. Bordo-mavililer, resmi bir öneri gelmesi halinde iki stoperden birini kesinlikle gönderecek ve yabancı kontenjanını açacak.
EDGAR İLAÇ GİBİ GELDİ
İki sezondur savunmada problemler yaşayan Fırtına, stoper hattına çözüm üretebilecek bir oyuncuyu henüz kadrosuna katamadı. Geçen sezon Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transferi sırasında bonservisi Trabzonspor'a verilen ancak direkt Feyenoord'a kiralanan Edgar Ie ise adeta savunmanın ilacı oldu. Geriden oyun kurarak orta sahadaki arkadaşlarını rahatlatan 25 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Malatyalı hücumculara göz açtırmadı, oyunuyla alkış aldı.
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