01 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'dan transfer müjdesi! "Birkaç gün içerisinde..."

Ağaoğlu'dan transfer müjdesi! Birkaç gün içerisinde...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

'in 4. haftasında deplasmanda FK ile karşılaşacak 'da kafileyle beraber Gaziantep'e gelen başkan , havalimanında açıklamalarda bulundu. çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, " ile sözleşme imzalayacağız. Bunun dışında bir transfer çalışmamız daha var. Onu da tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde neticelendirmek zorundayız." dedi. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

'in ilk üç haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan , ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı FK maçı için kente ulaştı. Kritik maç için hazırlıklarını 'nde yaptığı son antrenmanla tamamlayan bordo-mavili ekip, saat 18.00'de kalkan Türk Havayolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan Gaziantep'e gelerek konaklayacağı otelde kampa girdi.

Takımla birlikte Gaziantep'e gelen Trabzonspor Başkanı , Gaziantep Havalimanı'nda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Gaziantep'e galibiyet için geldiklerini vurgulayan Ağaoğlu, çalışmalarında son aşamada olduklarını söyleyerek, iki transfer daha yapıp süreci tamamlayacaklarını belirtti.

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"GAZİANTEP MAÇI ZOR GEÇECEK"

Gaziantep deplasmanının çok zor ama dostane bir şekilde geçeceğini söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gaziantep deplasmanı bizim için zor bir deplasman. Bu hafta iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Gaziantep maçları bizim için her zaman dostane bir havada geçmiştir. Bu maçın da yine aynı şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

"BEKLENTİMİZ 3 PUAN"

Gaziantep maçında beklentilerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu da vurgulayan Ağaoğlu, "Bu maçtan beklentimiz 3 puan. Bu maçta bunu hedefliyoruz. Ama hiçbir maç oynanmadan, hiçbir maçta hakemin son düdüğü çalmadan o maçtan puan alıp almayacağınız belli olmuyor. Süper Lig'de artık her takım her takımı yenebilecek güçte. O yüzden her hafta çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer iyi hazırlanmışsanız ve şansınız da yanınızdaysa kazanmak ve sahadan lehimize bir sonuçta çıkmak mümkün oluyor. Burada tabi ki bir takım farklı faktörler de var. Onların devreye girmemesi koşuluyla" ifadelerini kullandı.

"SEMEDO İLE SÖZLEŞMEYE İMZALAYACAĞIZ, BİR TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Açıklamalarının son kısmında transfer konusuna da değinen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Guilherme Göztepe'ye gitti. Şimdi ondan boşalan yere yarın ile sözleşme imzalayacağız. Bunun dışında bir transfer çalışmamız daha var. Onu da tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde neticelendirmek zorundayız. O transferi de gerçekleştirmemiz durumunda da Trondsen'in lisansını açığa alacağız ve 14 yabancı hakkımızı o şekilde doldurarak transfer dönemini kapatacağız" diye konuştu.

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TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Bordo-Mavili ekibin Gaziantep maçı kamp kadrosunda Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Joao Pereira, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Marlon Xavier, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı, Yusuf Sarı, , Diabate, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Benık Afobe yer aldı.

UĞURCAN VE PLAZA KADRODA YOK

Son oynanan karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan kaleci ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden ise Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.

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