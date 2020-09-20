20 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır 'plaka' dedi!

Uğurcan Çakır 'plaka' dedi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'un genç file bekçisi bordo-mavili forma ile 61. karşılaşmasına çıktı. Genç eldiven için resmi hesaplardan kutlama mesajı geldi.

sonrası kaleyi devralan dün büyük bir gururu yaşadı. 24 yaşındaki eldiven bordo- mavili formayla 61. maçına çıktı. 'un resmi sitesinden "'deki 61. maçına çıkan kaptanımız Uğurcan Çakır'ı tebrik ederiz" mesajı yayınlandı. Uğurcan Çakır dün Denizlispor mücadelesinde önemli bir performans sergiledi. Özellikle 'ın uzaktan yaptığı sert denemelerde kalesini başarıyla korudu. Her zamanki gibi güven verdi.
Denizlispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

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