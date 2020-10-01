Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan ve beklentileri karşılayamayan Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi. Fırtına, sözleşme feshini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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