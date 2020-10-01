01 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

'da geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan ve beklentileri karşılayamayan Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi. Fırtına, sözleşme feshini 'na () bildirdi.

, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini 'na () bildirdi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

Trabzonspor'da Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi!

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