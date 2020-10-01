Son dakika: Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza...

Son dakika haberi... Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Sitven Plaza'nın sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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