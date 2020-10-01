01 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza...

Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Uğurcan ve Plaza...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Son dakika haberi... , Uğurcan Çakır ve Sitven Plaza'nın sakatlıkları nedeniyle FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "'de oynadığımız karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden , FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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