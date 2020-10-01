02 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny İstanbul'da! Djaniny kimdir?

Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'a geldi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Son dakika haberine göre; çalışmalarını sürdüren , Al Ahli forması giyen Djaniny ile prensipte anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen golcü oyuncu, bordo-mavililerle son görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geçecek.

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, Lizbon'dan İstanbul'a geldi. Golcü oyuncu Trabzon'a giderek son görüşmeleri yapacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor Djaniny ile prensipte anlaştı

DJANINY KİMDİR?

21 Mart 1991 yılında Santa Cruz'da dünyaya gelen Djaniny, Santrafor pozisyonunda oynuyor. 190 cm boyu bulunan Djaniny, sağ ayağını etkili kullanıyor. Futbol yaşamına 2011-2012 sezonunda Velense'de başlayan Djaniny, 294 maçta 99 gol, 33 asist kaydetti. Al-Ahli forması giyen futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro. Djaniny 2017-2018 yılında Meksika Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu.

Rosier ve Semedo İstanbul'da

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