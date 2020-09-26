Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Eddie Newton'un Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ilk 3 puanını almak istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton, Yeni Malatyaspor maçı 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan Trabzonspor bu yıla aynı güçte başlayamadı. Eksikler, sakatlar, cezalar, gidenler, transferlerin uyumu, takımın tam oluşmaması derken ilk 2 haftada önce Beşiktaş'a kaybeden ardından da Denizlispor ile berabere kalan bordo-mavililer artık 3 puana kavuşmak istiyor. Karadeniz Fırtınası bugün sahasında Yeni Malatya- spor'u konuk edecek. Teknik direktör Eddie Newton ve öğrencilerinin parolası kazanarak moral bulmak. Eddie Newton "Daha iyi olabilmek için zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. O zaman doluyor. Artık Yeni Malatyaspor maçında neler yapabileceğini göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, A.Parmak, Flavio, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe.

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssuf, A.İldiz, Adem, Umut, Fofana.

AFOBE-BAKER TAKIMA ALIŞTI

Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.

TRABZONSPOR'DA PUAN VERMEDİ

Fırtına, bugün karşılaşacağı Yeni Malatyaspor'a sahasına puan vermedi. Bordo-mavililer Trabzon'da oynanan 3 maçta da rakibini mağlup ederken 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trabzonspor, dün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Bordo-mavililer sezonun ilk galibiyetini elde etmek istiyorlar. İngiliz çalıştırıcı da oyuncularına motivasyon konuşması yaptı.



7- İki takımın 7. randevusu. 4- Fırtına 4 defa kazandı. 2- Malatya'nın 2 galibiyeti var. 11- Trabzon 11 gol attı. 10- Malatya'nın 10 golü bulunuyor. 5- Trabzonspor evinde 5 maçtır kazanamıyor. 8- Malatya son 9 deplasmanın 8'inde yenildi.

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