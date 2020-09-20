Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı çalışmaları başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada iki takım puanları paylaşırken, mücadelede hakem Volkan Bayarslan ve VAR kararları damga vurdu. Spor yazarları da köşelerinde karşılaşmayı değerlendirirken, Volkan Bayarslan ve VAR kararlarını eleştirdiler. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri