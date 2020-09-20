20 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı çalışmaları başladı

Trabzonspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 3. haftasında sahasında BtcTurk 'u ağırlayacak , maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, 'nde yapılan antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise taktik antrenmanı gerçekleştirdiği bildirildi.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon'un takımdan ayrı koşu yaptıkları, Yusuf Sarı'nın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Ekuban, Hosseini, Kamil 'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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