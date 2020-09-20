Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı çalışmaları başladı
Süper Lig'in 3. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise taktik antrenmanı gerçekleştirdiği bildirildi.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon'un takımdan ayrı koşu yaptıkları, Yusuf Sarı'nın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Ekuban, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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