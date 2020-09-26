26 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marlon dönüyor

Trabzonspor'da Marlon dönüyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.09.2020

'un yeni transferi Marlon, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Brezilyalı sol bek sakatlığını atlatırken, karşısında forma giyebilir.

Karadeniz ekibinde sakatlığı sebebiyle şu ana kadar forma giyemeyen Marlon iyileşti. Brezilyalı sol bekin takımının ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Eddie Newton hafta arası antrenmanlarında 23 yaşındaki futbolcuyu as takımda oynatmıştı.

MÜKEMMEL GOLLER

Marlon bu hafta antrenmanların en dikkat çeken ismiydi. Sakatlığı sonrası takıma katılan Brezilyalı sol bek attığı füze gibi şutlarla adeta fileleri deliyordu. Attığı mükemmel golleri takım arkadaşları da alkışladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Newton'ın 11 tercihi Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Newton'ın 11 tercihi
Fırtına'da tek gündem stoper! Düğmeye basıldı Fırtına'da tek gündem stoper! Düğmeye basıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör