26 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Rennes'e Uğurcan Çakır yanıtı! "20 milyon euro..."

Fırtına'dan Rennes'e Uğurcan yanıtı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.09.2020

'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in listesine girmişti. temsilcisi 12+3 milyon Euro'luk teklif sunsa da, bordo-mavililer teklifi yükseltmesini istedi.

Başkan Ağaoğlu ve idareciler, Rennes'in önerdiği rakamı düşük bulduklarını ilettiler. , 24 yaşındaki kalecisi için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'luk bir rakam istedi. Bunun altındaki tekliflerle ilgilenmediklerini kulübüne net şekilde ifade ettiler. Rennes kulübü bu rakamın yüksek olduğunu, ortada bir bonservis bedelinde buluşarak transferi bitirebileceklerini söylediler. Ancak bordo- mavili yönetim şu ana kadar geri adım atmadı.

Ağaoğlu: Diabate'den beklentimiz büyük haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Newton'ın 11 tercihi Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Newton'ın 11 tercihi
Fırtına'da tek gündem stoper! Düğmeye basıldı Fırtına'da tek gündem stoper! Düğmeye basıldı
Trabzonspor'da Marlon dönüyor Trabzonspor'da Marlon dönüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör