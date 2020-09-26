Trabzonspor'dan Rennes'e Uğurcan Çakır yanıtı! "20 milyon euro..."

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in listesine girmişti. Fransız temsilcisi 12+3 milyon Euro'luk teklif sunsa da, bordo-mavililer teklifi yükseltmesini istedi.

Başkan Ağaoğlu ve idareciler, Rennes'in önerdiği rakamı düşük bulduklarını ilettiler. Trabzonspor, 24 yaşındaki kalecisi için bonuslarla birlikte 20 milyon euro'luk bir rakam istedi. Bunun altındaki tekliflerle ilgilenmediklerini Fransız kulübüne net şekilde ifade ettiler. Rennes kulübü bu rakamın yüksek olduğunu, ortada bir bonservis bedelinde buluşarak transferi bitirebileceklerini söylediler. Ancak bordo- mavili yönetim şu ana kadar geri adım atmadı.

DİĞER