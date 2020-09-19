Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: 2 penaltımız verilmedi

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Müsabaka sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Eddie Newton açıklamalarda bulunurken, 2 penaltımız verilmedi dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın hakemlerini sert bir dille eleştirdi.

Maçtaki hakem kararlarına dikkat çeken Newton, "İlk 20 dakika sonrasında maçın tek hakimi bizdik, domine eden bizdik. 2. yarıya çıktığımızda bu açıkça görüldü. Yine aleyhimize kararlar verildi, penaltı kararı vardı, verilmeyen golümüz var. Yeni arkadaşlarımızın performansı memnun ediciydi. Benik ve Lewis 48 saat önce aramıza katıldılar, performansları memnun ediciydi, bu kolay değil. Genel olarak performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

"2 PENALTIMIZ, 1 GOLÜMÜZ VERİLMEDİ!"

Deneyimli teknik adam, 2 net penaltılarının ve bir gollerinin verilmediğini belirtip, "Sakatlıklar var, elimizdeki oyunculara uyacak bir sistem bulmaya çalıştık. 20 dakika sonrasında da oyunu domine ettik. Serkan'ın bir penaltı pozisyonu var, net bir penaltı, Tony'nin penaltısı var, Abdülkadir'in ofsayt ile iptal edilen bir golü var. Bence lehimize verilmesi gereken iki penaltı kararı vardı ve bir de verilmesi gereken golümüz vardı." dedi.

DİĞER