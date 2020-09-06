06 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

İstim üstünde Nwakaeme

İstim üstünde Nwakaeme
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Fırtına'nın hücumdaki en önemli kozlarından Anthony Nwakaeme yeni sezona da istim üstünde giriyor.

Fırtına'nın hücumdaki en önemli kozlarından Anthony Nwakaeme yeni sezona da istim üstünde giriyor. Nijeryalı oyuncu, Rizespor karşısında akıl dolu pasları ve attığı golle lige hazır olduğunu gösterdi. Oyunu forse eden, rakip savunmayı zorlayan, takımı hücuma kaldıran isim olan Nwakaeme, şampiyonluk yolunda bu sezon da takımın en önemli silahlarından olacak.
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