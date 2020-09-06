İstim üstünde Nwakaeme

Fırtına'nın hücumdaki en önemli kozlarından Anthony Nwakaeme yeni sezona da istim üstünde giriyor.

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Fırtına'nın hücumdaki en önemli kozlarından Anthony Nwakaeme yeni sezona da istim üstünde giriyor. Nijeryalı oyuncu, Rizespor karşısında akıl dolu pasları ve attığı golle lige hazır olduğunu gösterdi. Oyunu forse eden, rakip savunmayı zorlayan, takımı hücuma kaldıran isim olan Nwakaeme, şampiyonluk yolunda bu sezon da takımın en önemli silahlarından olacak.