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Denizlispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Trabzon bu kez Denizli'ye takıldı
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında Denizlispor ile , Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

'in 2. haftasında Denizlispor ile , Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bordo-mavililerin baştan sona üstün oynadığı mücadelede gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı. Bordo-mavililerde yeni transferler Afobe ve Baker sahaya ilk 11'de çıktı.

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler 2. hafta YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇINDAN KARELER (2. HAFTA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada 'ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

5. dakikada Oğuz Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen 'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı

30. dakikada Tiago Lopes'in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega'nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.

38. dakikada Tiago Lopes'in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

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51'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topuğuyla topu önüne alan ve kalecinin üzerinden aşıran Afobe'nin vuruşunu Murawski çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Denizlispor hızlı çıktı. Topla birlikte ceza sahasına kat eden Rodallega'nın sağ çaprazdan vuruşu yandan auta çıktı.

55'inci dakikada Sagal'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Recep'in sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

67'nci dakikada Hadi Sacko, Abdulkadir Parmak'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

68'inci dakikada Sacko, Hüseyin'e yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sacko 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90'ıncı dakikada Gulherme'nin pasında topla buluşan Ahmet'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş kalecinin kucağında kaldı.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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