Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler (2. hafta)

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. İşte müsabakadan o kareler...

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 19:23 ABONE OL