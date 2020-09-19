19 Eylül 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler (2. hafta)

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. İşte müsabakadan o kareler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 19:23
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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler 2. hafta

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler 2. hafta

İşte mücadeleden kareler...

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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler 2. hafta
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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler 2. hafta
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Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler 2. hafta
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