Trabzonspor Benik Afobe transferini bitirdi! Benik Afobe kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Benik Afobe'nin transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Stoke City ile prensip anlaşmasına vardı. Kongolu golcünün akşam saatlerinde Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Norveçli golcü Alexander Sörloth ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, golcü futbolcunun alternatifini İngiltere'de buldu. Bordo-mavililer, Stoke City forması giyen Kongolu golcü Benik Afobe'nin kiralık olarak transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. Afobe'nin akşam 23.00 sularında Trabzon'a geleceği öğrenildi.

BENIK AFOBE KİMDİR?

Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla 1 golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

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