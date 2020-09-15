15 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Benik Afobe transferini bitirdi! Benik Afobe kimdir?

İşte Fırtına'nın yeni forveti! Golcü oyuncu Trabzon'a geliyor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

çalışmalarını sürdüren , 'nin transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Kongolu golcünün akşam saatlerinde Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Norveçli golcü Alexander Sörloth ile yollarını ayırmaya hazırlanan , golcü futbolcunun alternatifini İngiltere'de buldu. Bordo-mavililer, forması giyen Kongolu golcü 'nin kiralık olarak transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. Afobe'nin akşam 23.00 sularında Trabzon'a geleceği öğrenildi.

BENIK AFOBE KİMDİR?

Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla 1 golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

Benik Afobe Trabzon'a geliyor

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