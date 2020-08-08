Anders Trondsen ve Stiven Plaza resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor, Rosenborg'ta forma giyen Anders Trondsen ve kariyerini Real Valladolid'de sürdüren Stiven Plaza'yı resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavililer Trondsen için oyuncunun kulübüne 950 bin Euro ve sonraki satış kârından yüzde 10 pay verecek. Fırtına, Castillo'yu ise satın alma opsiyonuyla beraber 2 sene kiraladı ve kiralık bedeli olarak 100 bin Euro verecek.

Trabzonspor, Rosenborg'ta forma giyen Anders Trondsen ve kariyerini Real Valladolid'de sürdüren Stiven Plaza'yı resmen kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Anders Trondsen'in sözleşme detayları belli oldu:

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Stiven Plaza da Trabzonspor'da:

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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