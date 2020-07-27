27 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı ile yüz yüze!

Abdullah Avcı ile yüz yüze!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

yeni teknik direktörünü arıyor. Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldıktan sonra karşılaşmasına Eddie Newton çıkmıştı. İngiliz çalıştırıcı, Alanyaspor ile oynanacak kupa finalinde de görev yapacak. Bir kesim Newton’ın devam etmesini isterken camianın gözdesi ise .

Deneyimli çalıştırıcı, Bodrum'da yöneticilere geniş bir sunum hazırlamıştı. Bu hafta arası da başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelecek. Programlarını bu defa da başkan Ağaoğlu'na aktaracak.

ÖNCELİĞİ SAVUNMA
'nın yönetimle yaptığı görüşmede 'un eksiklerini de belirlediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının "İyi bir kadro var ancak tabii ki eksikler de mevcut. Özellikle savunmada. Kadroya bir stoper bir de defansif orta saha transfer edilmeli" önerisinde bulunduğu belirtildi.

Avcı yakın takipte! Yardımcılarıyla birlikte izledi haberin devamı

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