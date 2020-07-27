Abdullah Avcı ile yüz yüze!

Trabzonspor yeni teknik direktörünü arıyor. Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldıktan sonra Kayserispor karşılaşmasına Eddie Newton çıkmıştı. İngiliz çalıştırıcı, Alanyaspor ile oynanacak kupa finalinde de görev yapacak. Bir kesim Newton’ın devam etmesini isterken camianın gözdesi ise Abdullah Avcı.

Deneyimli çalıştırıcı, Bodrum'da yöneticilere geniş bir sunum hazırlamıştı. Bu hafta arası da başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelecek. Programlarını bu defa da başkan Ağaoğlu'na aktaracak.



ÖNCELİĞİ SAVUNMA

Abdullah Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmede Trabzonspor'un eksiklerini de belirlediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının "İyi bir kadro var ancak tabii ki eksikler de mevcut. Özellikle savunmada. Kadroya bir stoper bir de defansif orta saha transfer edilmeli" önerisinde bulunduğu belirtildi.

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