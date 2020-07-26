26 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Pereira asistlerine devam etti!

Pereira asistlerine devam etti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.07.2020

'da bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve sözleşmesi 1 yıl uzatılan , Kayserispor maçında da asistiyle güzel oyununu taçlandırdı.

'un istikrarlı isimlerinden , sezonun son maçında asistiyle öne çıktı. Sörloth'un skoru belirleyen golünü attıran Portekizli futbolcu, dünkü 90 dakikada da performansıyla tam puan aldı. Savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma da destek veren Pereira, bu sezon ligi 6 asistle tamamlandı.

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