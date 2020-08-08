Yunus Emre Sel: Trabzonspor en az 8 transfer yapacak

Trabzonspor Anders Trondsen ve Stiven Plaza ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İki oyuncu hakkında bilgiler veren Sel, "Trabzonspor'un Hadebe için de girişimleri var. Kısa zaman içerisinde Marlon transferinin de açıklanmasını bekliyoruz. Mendoza için de ciddi hamleler var. Fırtına en az 8 transfer yapacak" dedi.

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