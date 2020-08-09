09 Ağustos 2020, Pazar

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Stiven Plaza resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor, Stiven Plaza'yı resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
09.08.2020
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