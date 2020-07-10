10 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor için kritik tarih! CAS açıkladı

Trabzonspor için kritik tarih! CAS açıkladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

'un Avrupa kupalarından men edilmesine yaptığı itiraz, 16 Temmuz'da 'ta görüşülecek.

/TAS, duruşma tarihlerini güncelledi.

ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti. Trabzonspor, bu karar üzerine CAS'a yürütmenin durdurulması için itiraz etmişti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth 45 maçla zirvede Sörloth 45 maçla zirvede
Bir maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak Bir maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacak
Büyük sıkıntı 'VAR' Büyük sıkıntı 'VAR'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör