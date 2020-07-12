12 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti

Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Cemil Usta Sezonu’nun 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor 'ye gitti. Borbo mavili ekip, ’nden çoşkuyla uğurlandı.

'in 32. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu akşam saatlerinde 'ye ait özel uçakla 'ye gitti.

Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşeihir'in hemen arkasında yer alan bordo mavili ekibi bir grup taraftar coşkuyla uğurlandı.



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