Trabzonspor kafilesi Denizli'ye gitti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor Denizli'ye gitti. Borbo mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden çoşkuyla uğurlandı.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu akşam saatlerinde THY'ye ait özel uçakla Denizli'ye gitti.

Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşeihir'in hemen arkasında yer alan bordo mavili ekibi bir grup taraftar coşkuyla uğurlandı.







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