12 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Denizlispor maçı kafilesi belli oldu

Trabzonspor'un Denizlispor maçı kafilesi belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak 'un maç kadrosu açıklandı.

Cemil Usta Sezonunun 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kafile şu isimlerden oluşuyor;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Karabulut, Hüseyin Türkmen, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Abdulkadir Parmak, , Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç

Fırtına şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i haberin devamı

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