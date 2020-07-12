Trabzonspor'un Denizlispor maçı kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un maç kadrosu açıklandı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kafile şu isimlerden oluşuyor;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Karabulut, Hüseyin Türkmen, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç

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