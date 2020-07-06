Sosa ligdeki rekorunu egale etti

Penaltıyı doksana asan, Novak’a da asist yapan Arjantinli, Beşiktaş forması ile 2015-16’daki gol sayısına ulaştı. 35 yaşındaki maestro bu sezon 20 gole etki etti.

Trabzonspor'un Arjantinli maestrosu Jose Sosa, Galatasaray'a attığı golle lig kariyer rekorunu egale etti. Donk'un Sörloth'a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleye VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıkmasıyla 41. dakikada beyaz noktaya gelen kaptan, topu şık bir vuruşla doksana gönderdi. Bu golle Süper Lig'de bu sezon 7. golünü kaydeden bordo- mavili yıldız, ligde en fazla gol sevinci yaşadığı (Beşiktaş formasıyla) 2015/16'daki sayısını yakaladı.

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Tecrübeli futbolcu, 2012-13 sezonunda Metalist Kharkiv formasıyla Ukrayna Ligi'nde yine 7 gol atmıştı. Türkiye Kupası ve UEFA Ligi'nde de 1'er gol kaydeden tangocu, üç kulvarda 11 de asist gerçekleştirerek Trabzonspor'un skor yüküne önemli katkı sağladı. Sosa maçtan sonra çok kritik bir galibiyet aldıklarını ve zirve iddialarını devam ettirdiklerini söyledi.

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