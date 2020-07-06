06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sosa ligdeki rekorunu egale etti

Sosa ligdeki rekorunu egale etti
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Penaltıyı doksana asan, Novak’a da asist yapan Arjantinli, forması ile 2015-16’daki gol sayısına ulaştı. 35 yaşındaki maestro bu sezon 20 gole etki etti.

'un Arjantinli maestrosu , 'a attığı golle lig kariyer rekorunu egale etti. Donk'un Sörloth'a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleye VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıkmasıyla 41. dakikada beyaz noktaya gelen kaptan, topu şık bir vuruşla doksana gönderdi. Bu golle 'de bu sezon 7. golünü kaydeden bordo- mavili yıldız, ligde en fazla gol sevinci yaşadığı ( formasıyla) 2015/16'daki sayısını yakaladı.

HARİKAYDI

Tecrübeli futbolcu, 2012-13 sezonunda formasıyla Ukrayna Ligi'nde yine 7 gol atmıştı. ve Ligi'nde de 1'er gol kaydeden tangocu, üç kulvarda 11 de asist gerçekleştirerek Trabzonspor'un skor yüküne önemli katkı sağladı. Sosa maçtan sonra çok kritik bir galibiyet aldıklarını ve zirve iddialarını devam ettirdiklerini söyledi.

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