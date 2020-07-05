Fırtına şampiyonluk aşkına! İşte Trabzonspor'un kalan maçları
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçerek haftayı kayıpsız kapattı. Ligin bitimine 4 hafta kala zirve iddiasını sürdüren bordo-mavililer, kalan maçlarını da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda kalan maçları.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karadeniz Fırtınası, rakibini Jose Sosa, Filip Novak ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor, bu sonuçla puanını 61'e yükselterek lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavili takım, kalan 4 maçını kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi amaçlıyor.
İşte Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları:
Antalyaspor
Denizlispor (d)
Konyaspor
Kayserispor (d)
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