05 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Fırtına şampiyonluk aşkına! İşte Trabzonspor'un kalan maçları

Fırtına şampiyonluk aşkına! İşte Trabzonspor'un kalan maçları
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 30. haftasında , deplasmanda 'ı 3-1'lik skorla geçerek haftayı kayıpsız kapattı. Ligin bitimine 4 hafta kala zirve iddiasını sürdüren bordo-mavililer, kalan maçlarını da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda kalan maçları.

'in 30. haftasında ile , Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karadeniz Fırtınası, rakibini , Filip Novak ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, bu sonuçla puanını 61'e yükselterek lider 'in 2 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavili takım, kalan 4 maçını kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi amaçlıyor.

İşte Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları:

Antalyaspor
Denizlispor (d)
Konyaspor
Kayserispor (d)

Derbiyi izlemeye geldi! Tribünde sürpriz isim haberin devamı

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