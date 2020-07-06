Derbisever Novak

Fırtına'nın 'sol bek' görünümlü gizli golcüsü Filip Novak, Galatasaray'ı da pas geçmedi. Çekyalı oyuncu, 70'te Sosa'nın yaptığı ortayı kafa ile fileleri göndererek sarı-kırmızılı takımın ümitlerini bitirdi.

Novak 5'i ligde olmak üzere bu sezon 8 kez fileleri sarsarak forvetlere taş çıkarttı. 6 gol atan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ten sonra Gaziantepli Djilobodji ile birlikte Süper Lig'in en golcü ikinci savunmacısı olan 30 yaşındaki oyuncu bu gollerin 3'ünü Fenerbahçe filelerine (2'si kupada, 1'i ligde), birini ise Galatasaray'a atarak hem farkını gösterdi hem de 'büyük maç oyuncusu' geleneğini devam ettirdi.

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