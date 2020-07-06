06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Derbisever Novak

Derbisever Novak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Fırtına'nın 'sol bek' görünümlü gizli golcüsü Filip Novak, 'ı da pas geçmedi. Çekyalı oyuncu, 70'te Sosa'nın yaptığı ortayı kafa ile fileleri göndererek sarı-kırmızılı takımın ümitlerini bitirdi.

Novak 5'i ligde olmak üzere bu sezon 8 kez fileleri sarsarak forvetlere taş çıkarttı. 6 gol atan Göztepeli 'ten sonra Gaziantepli Djilobodji ile birlikte 'in en golcü ikinci savunmacısı olan 30 yaşındaki oyuncu bu gollerin 3'ünü filelerine (2'si kupada, 1'i ligde), birini ise 'a atarak hem farkını gösterdi hem de 'büyük maç oyuncusu' geleneğini devam ettirdi.

Trabzonspor 2010-11’i yakaladı haberin devamı

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