06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 2010-11’i yakaladı

Trabzonspor 2010-11’i yakaladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

1974-75 sezonundan beri Türkiye'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden bordo-mavililer, tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza attı.

1983-84'te 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010-11'de elde eden , bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak, 2010-11'i yakaladı.

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