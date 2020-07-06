Trabzonspor 2010-11’i yakaladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Artık 4 maçımız kaldı ama maç maç gideceğiz, rakibimiz de biz de kaybedebiliriz. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz, oluruz-olmayız ama bu işin sonuna dek camia halinde hep beraber kovalayabileceğimizin sözünü verebiliriz." dedi.