Trabzonspor liderlik aşkına! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 kalarak liderlik koltuğunu Başakşehir'e bırakan Trabzonspor, bugün Süper Lig'in dibinden kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Fırtına kazanarak hem maç fazlasıyla yeniden lider olmak hem de 13 maçlık yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak için mücadele edecek. İşte maç öncesi son bilgiler ve bordo-mavililerin muhtemel 11'i...

Trabzonspor, bu sezon oynanan 28 haftalık periyotta en uzun süreli namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Bordomavililer ardından çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de 194 gündür yenilmeyen tek takım oldu.

AKYAZI'DA 6 MAÇTIR YENİLMEDİ

Trabzonspor, evinde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Sahasında 30 puan toplayan bordo-mavililer attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

10 YILDIR KAYBETMİYOR

Fırtına, sarı-lacivertlilere, 10 yılı aşkın bir süredir mağlup olmuyor. Ankaragücü, rakibi karşısındaki son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra oynanan 7 maçın 5'ini Trabzon kazanırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı.

EVİNDE DE ÖNDE

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da MKE Ankaragücü kazandı.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Akyazı'daki maçlarda 11 kez fileleri sarsan ve üç de asist yapan Sörloth deplasmanda ise sekiz gol, beş asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de 28 maçta forma giyen 1.95'lik kule, 19 gol ve sekiz asistle zirvede.

103 GÜNLÜK HASRET BİTİYOR

Süper Lig'in 29. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Akyazı'da bir karşılaşmaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER





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