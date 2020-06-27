27 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor liderlik aşkına! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Fırtına liderlik aşkına! İşte Ankaragücü maçı 11'i
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2020

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 kalarak liderlik koltuğunu 'e bırakan , bugün 'in dibinden kurtulmak isteyen 'nü konuk edecek. Fırtına kazanarak hem maç fazlasıyla yeniden lider olmak hem de 13 maçlık yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak için mücadele edecek. İşte maç öncesi son bilgiler ve bordo-mavililerin muhtemel 11'i...

, bu sezon oynanan 28 haftalık periyotta en uzun süreli namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. 'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. Bordomavililer ardından çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. devi, bu sezon Süper Lig'de 194 gündür yenilmeyen tek takım oldu.

AKYAZI'DA 6 MAÇTIR YENİLMEDİ

Trabzonspor, evinde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Sahasında 30 puan toplayan bordo-mavililer attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Herkesin gözü üzerimizde

10 YILDIR KAYBETMİYOR

Fırtına, sarı-lacivertlilere, 10 yılı aşkın bir süredir mağlup olmuyor. Ankaragücü, rakibi karşısındaki son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra oynanan 7 maçın 5'ini Trabzon kazanırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı.

EVİNDE DE ÖNDE

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da kazandı.

Trabzonspor'un stadında corona virüsü önlemleri!

ZİRVEDE YER ALIYOR

Akyazı'daki maçlarda 11 kez fileleri sarsan ve üç de asist yapan Sörloth deplasmanda ise sekiz gol, beş asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de 28 maçta forma giyen 1.95'lik kule, 19 gol ve sekiz asistle zirvede.

103 GÜNLÜK HASRET BİTİYOR

Süper Lig'in 29. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Akyazı'da bir karşılaşmaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth patlayacak! Sörloth patlayacak!
Herkesin gözü üzerimizde "Herkesin gözü üzerimizde"
Trabzonspor'un stadında corona virüsü önlemleri! Trabzonspor'un stadında corona virüsü önlemleri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör