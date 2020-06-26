26 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un stadında corona virüsü önlemleri!

Trabzonspor'un stadında corona virüsü önlemleri!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

'in 29. haftasında sahasında 'nü ağırlayacak , maç öncesinde stadında corona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfektan çalışmaları yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın oynayacağımız maçı öncesi Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Futbolcularımız ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorlar büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirildi."

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