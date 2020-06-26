Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Herkesin gözü üzerimizde

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, herkesin gözü üzerimizde. Çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, herkesin gözü üzerimizde. Çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunu futbolcularımızın üzerinden yapmaya çalıştılar, teknik heyet üzerinden yapmaya çalıştılar, farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar, elde etmiş olduğumuz başarıları, gelmiş olduğumuz noktayı farklı birimlerle ilişkilendirmeye çalıştırlar ama güneş balçıkla sıvanmaz."



"Netice itibariyle bugün öyle bir noktaya geldik ki bunların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı ve Trabzonspor'un bileğiinin gücüyle, kendi doğrularıyla, ahlaki değerlerle, futbolun ve sporun doğrularıyla bu noktaya geldiği gerçeği bir takım kesimleri rahatsız etti."

"Onların yerinde olsam bende rahatsız olurdum. Bir kulüp düşünün ki, tüm kupaların finalisti, 16.5 milyon euroyla buralara geldi. Kendisinden üç dört beş alt kat fazla bütçelerle oluşan takımlarla mücadele ediyor ve onlardan çok daha başarılı bir konumda. Oralarda olsaydım bundan bende rahatsızlık duyardım."



"Ligi şampiyon bitireceğimizden en ufak şüphemiz yok. Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanacağız."







"Alanyaspor maçından sonra oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklanmış durumda. Oyuncularımızın morali yerinde. Bir takım farklı unsurların bu şekilde devreye girmesini bekliyorduk. Mücadelemizi aynı şekilde sürdüreceğiz."



"Ligin iptaliyle ilgili tek bir cümle etmedik."



"23 sene sonra Fenerbahçe'ye karşı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda galibiyet alınca kimse size kupa vermez. Beraberliğin dahi bize yettiği bir maçtı. Finalde de o kupayı inşallah, kaptanımızın, hocamızın ellerinde kaldırmayı inşallah Allah bize nasip eder."



"İyi ki böyle oldu demiyorum ama takım, oyuncular, teknik heyet, olduğundan daha fazla şekilde baskıdan ziyade motive olduğunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim."



"Biz bu ligin oynanacağı biliyorduk. İspanya, Almanya, İngiltere'nin de oynanacağını biliyorduk. Bu bir endüstri. Sahada 22 kişinin oynadığı basit bir oyun değil artık. Milyarlarca doların döndüğü devasa bir endüstri. Sadece işin bahis tarafında baktığımız zaman ne demek istediğimiz çok iyi anlarsınız. Oynanacaktı, oynanması gerekiyordu. Endüstrinin çarklarından birinin durması çökmesi anlamına gelir. Biz işin o tarafıyla hiç ilgilenmedik. Oynanacağını da bildiğimiz için 4 Mayıs tarihiyle çalışmalarımıza başladık. Biraz sıkıntılı olacağını biliyorduk.".

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