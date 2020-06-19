19 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Durdurulamaz güç Ekuban

Durdurulamaz güç
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

'un Ganalı hücum silahı Caleb Ekuban, sakatlık ve salgın sonrası deyim yerindeyse 'Bomba' gibi geri döndü. ile oynanan yarı final rövanşında Sörloth'a iki asist yapan 26 yaşındaki futbolcu istatistiklerde geçen sezonu şimdiden solladı.

Ekuban 3 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen bu sezon 27 maçta 9 gol+7 asistlik performansa ulaştı. Caleb geçen sezon ise 36 maçta forma giyerken 8 gol+2 asist üretmişti. Başarılı futbolcu isabetli pas, koşu yüzdeleri, hava topu hakimiyeti ve ikili mücadelelerinde de istatistiklerini ileriye taşıdı.

Şampiyonluk gelsin imza kolay haberin devamı

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