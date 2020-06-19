Durdurulamaz güç Ekuban

Trabzonspor'un Ganalı hücum silahı Caleb Ekuban, sakatlık ve salgın sonrası deyim yerindeyse 'Bomba' gibi geri döndü. Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sörloth'a iki asist yapan 26 yaşındaki futbolcu istatistiklerde geçen sezonu şimdiden solladı.

Ekuban 3 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen bu sezon 27 maçta 9 gol+7 asistlik performansa ulaştı. Caleb geçen sezon ise 36 maçta forma giyerken 8 gol+2 asist üretmişti. Başarılı futbolcu isabetli pas, koşu yüzdeleri, hava topu hakimiyeti ve ikili mücadelelerinde de istatistiklerini ileriye taşıdı.

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