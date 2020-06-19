19 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sosa'dan Trabzonspor'a çifte müjde!

Sosa'dan Trabzonspor'a çifte müjde!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2020

Sakatlığı iyiye giden kaptanın Alanya’ya götürülmesi bekleniyor. Sosa, başkanın ‘Artık imzaları atalım’ teklifine de ‘Şampiyon olalım o iş kolay’ yanıtını verdi.

Bordo-mavili ekipte, sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Sağlık kurulu, durumu iyiye giden tecrübeli futbolcunun bu hafta idmanlarda kendisini denemesine ve sıkıntı hissetmemesi halinde Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasına onay verdi. Dün salonda çalışan Sosa'nın Alanya'ya götürülmesi ve tek devre de olsa oynaması bekleniyor. Arjantinli yıldız, yeni kontrata da yeşil ışığı yaktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaparak, "Sen bizi bu kadar seviyorken biz seni istiyorken bu işi artık sonlandıralım" teklifine tangocunun olumlu yaklaşarak, "Hedeflerimize ulaşalım başkanım, sözleşme kolay" yanıtını verdiği bildirildi. Sosa ile imzalar en kötü lig sonunda atılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan ezeli rakiplere transfer çalımı Fırtına'dan ezeli rakiplere transfer çalımı
Durdurulamaz güç Durdurulamaz güç
Kanarya severler Kanarya severler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör