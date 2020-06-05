Trabzonspor'un men kararı sonrası UEFA'ya sert tepki! “Söz konusu Türkiye olunca...”

UEFA, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıklayarak flaş bir karara imza atarak, bordo-mavililerin 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyurulmuştu. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ise CAS'a gidileceğini açıklamıştı. Konuyla ilgili Sabah Gazetesi köşe yazarı Murat Özbostan, çarpıcı ifadeler kullandı.

UEFA tarafından açıklanan karar sonrası bu sezon ligde fırtına gibi esen ve ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesi ile Avrupa'dan 1 yıllığına men edildiği açıklanmıştı.

Karar sonrası Trabzonspor, cezayı iptal ettirmek için CAS'a başvurma kararı alırken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. A Spor'a konuşan Ağaoğlu açıklamasında, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Verilen bu kararın yankıları sürerken Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan konuyu 'Türkiye olunca balta çıkıyor!' başlığı ile köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Koronavirüs günlerinde futbol ekonomisi dibe vururken, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarında esneme yapması ve kulüplere kolaylık sağlaması bekleniyordu. Borçsuzluk evrakının bir ay ötelenmesi dışında UEFA'dan nefes açıcı bir paket gelmedi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'in yönetim katında en organize olan, en iyi yönetilen kulübü.. Başkan Ahmet Ağaoğlu yıllık maaş bütçesini "20 milyon Euro'nun altına düşüreceğim" dediğinde çok insan inanmadı buna. Düşürse bile o takımın yarışta olmayacağını iddia ettiler. Bugün gelinen noktada 16 milyon Euro takım bütçesiyle Avrupa'da şampiyonluk yarışı veren bir başka takım bulamazsınız.. Bir yıl men cezasına karşı Trabzonspor yönetimi çok iyi savunma hazırlamalı ve CAS'tan da hakkını almalı..

Bizim kulüplerimizin borcu yok demiyorum.. Bugüne kadar çok iyi yönetildiklerini de söyleyemem. Ama iş men cezası vermeye gelince, UEFA'nın ilgili kurullarının baltası sadece bizim için topraktan çıkıyor. Oysa ki Avrupa'da borç batağında yüzen onlarca kulüp var!.. Başka ceza açıklandı mı? Hayır! Bu arada saha içindeki rekabet sonuna kadar olmalı iken bir Türk kulübünün aldığı cezaya diğer takım taraftarlarının sevinmesi hatta alkış tutması akıl alacak bir durum değil. TFF Başkanı Nihat Özdemir geçmişte bu cezayı alan tüm kulüplere verdiği desteği Trabzonspor için de yineledi ve linç yedi... Özellikle de bir grup F.Bahçe taraftarından! Ligin başlamasına sayılı günler kala ortamı germenin özellikle de sosyal medya üzerinden bunu yapmanın gereği yok.

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