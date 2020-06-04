04 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan geri dönecektir

Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan geri dönecektir
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 'un Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıklayarak flaş bir karara imza atmıştı. Bu karar sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı , "Bu karar CAS'tan geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

flaş bir karara imza atarak, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 'u Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıklamıştı. Bu karar sonrası Trabzonspor Başkanı kulübün Youtube hesabından açıklama yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştik."

"Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan geri dönecektir

"BU KARAR CAS'TAN GERİ DÖNECEKTİR"

"Gerçekten çok yanlış bir değerlendirme. Bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içinde CAS'tan geri döneceğine inancımız tam."

"Elimiz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun için her türlü hazırlığı yapıyoruz."

"Hiçbir başarının hiç kimseye altın tepside sunulduğu görülmemiştir. Mücadele etmeden, savaşmadan kazanılan başarı yoktur. Yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla uğraşmak zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izledi."

"Kararı bağımsız bir kurum veriyor, UEFA'ya da tepki göstermek doğru değil. Davamızda haklıyız, en ufak bir endişemiz yok. Herkes bundan emin olsun. Camiamız bütün motivasyonunu maçlara versin."

"HER ŞEY KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

"Tüm taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Her şey kontrolümüz altında.

"Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, 'Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.' Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kaan’a ziyaret Kaan’a ziyaret
Çalımın da kralı Çalımın da kralı
Trabzonspor CAS'a gidiyor Trabzonspor CAS'a gidiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör