Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan geri dönecektir
UEFA, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıklayarak flaş bir karara imza atmıştı. Bu karar sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu karar CAS'tan geri dönecektir" ifadelerini kullandı.
UEFA flaş bir karara imza atarak, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıklamıştı. Bu karar sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün Youtube hesabından açıklama yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştik."
"Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik."
"BU KARAR CAS'TAN GERİ DÖNECEKTİR"
"Gerçekten çok yanlış bir değerlendirme. Bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içinde CAS'tan geri döneceğine inancımız tam."
"Elimiz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun için her türlü hazırlığı yapıyoruz."
"Hiçbir başarının hiç kimseye altın tepside sunulduğu görülmemiştir. Mücadele etmeden, savaşmadan kazanılan başarı yoktur. Yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla uğraşmak zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izledi."
"Kararı bağımsız bir kurum veriyor, UEFA'ya da tepki göstermek doğru değil. Davamızda haklıyız, en ufak bir endişemiz yok. Herkes bundan emin olsun. Camiamız bütün motivasyonunu maçlara versin."
"HER ŞEY KONTROLÜMÜZ ALTINDA"
"Tüm taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Her şey kontrolümüz altında.
"Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, 'Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.' Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir."
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