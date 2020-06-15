15 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Jose Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber! Fenerbahçe maçında...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

yarı final rövanş maçında 'de ile karşılaşacak olan 'da , sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

yarı final rövanş maçında Ülker Stadı'nda ile karşılaşacak olan 'a kötü haber geldi. Bordo-mavili takımın Arjantinli yıldızı , sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımla oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

TAKIMLA İSTANBUL'A GELECEK

Sosa, tıpkı Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında olduğu gibi kafileyle birlikte İstanbul'a giderek takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.

Kas ağrıları bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun bir süre daha dinlendirileceği öğrenildi.

Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un F.Bahçe kafilesi belli oldu! Jose Sosa... Trabzonspor'un F.Bahçe kafilesi belli oldu! Jose Sosa...
Ağaoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret Ağaoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori... Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları belli oldu! Favori...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör