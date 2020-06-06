06 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Fırtına tek yürek

Fırtına tek yürek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası, futbolcuların konsantrasyonunu bozmak bir kenara herkesi kenetledi. Bordo-mavili oyuncular paylaşımlarında “8. şampiyonluk” vurgusu yaptı.

Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun Trabzonspor'u Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası vermesi camiayı endişelendirmişti. Bordo-mavililer, ligde şampiyonluğa, kupada zafere koştukları dönemde hem de kar açıkladıkları bir süreçte böyle bir ceza ile karşı karşıya kalmalarını manidar bulmuşlardı. Futbolcuların bu durumdan olumsuz etkilenmeleri korkutuyordu. Ancak Trabzonsporlu oyuncuların art arda yaptığı paylaşımlar bordo-mavilileri mest etti.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Sahaya odaklanacağız" çağrısının ardından Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Doğan Erdoğan, Joao Pereira, Alexander Sörloth gibi isimler arka arkaya "8. şampiyonluk" paylaşımlarında bulundular. Taraftarları bu süreçte takıma destek vermeye ve sahip çıkmaya davet ettiler.

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