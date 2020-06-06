Fırtına tek yürek
Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası, futbolcuların konsantrasyonunu bozmak bir kenara herkesi kenetledi. Bordo-mavili oyuncular paylaşımlarında “8. şampiyonluk” vurgusu yaptı.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun Trabzonspor'u Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası vermesi camiayı endişelendirmişti. Bordo-mavililer, ligde şampiyonluğa, kupada zafere koştukları dönemde hem de kar açıkladıkları bir süreçte böyle bir ceza ile karşı karşıya kalmalarını manidar bulmuşlardı. Futbolcuların bu durumdan olumsuz etkilenmeleri korkutuyordu. Ancak Trabzonsporlu oyuncuların art arda yaptığı paylaşımlar bordo-mavilileri mest etti.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Sahaya odaklanacağız" çağrısının ardından Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Doğan Erdoğan, Joao Pereira, Alexander Sörloth gibi isimler arka arkaya "8. şampiyonluk" paylaşımlarında bulundular. Taraftarları bu süreçte takıma destek vermeye ve sahip çıkmaya davet ettiler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı