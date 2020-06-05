Hüseyin Çimşir: İşimiz sahada

Fırtına'da UEFA'nın verdiği kararın ligin kalan bölümü ve kupa maçları öncesi takımın motivasyonunu etkilememesi için teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Fırtına'da UEFA'nın verdiği kararın ligin kalan bölümü ve kupa maçları öncesi takımın motivasyonunu etkilememesi için teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki hoca, "Bizim işimiz sahada. Sahada gerekeni yaptığımız sürece mutlu olacağız ve mutlu edeceğiz. UEFA kararı hakkında yönetim ciddi biçimde çalışıyor. Aklınız futbolda olsun. Yönetim diğer işi çözecek" diye konuştu.

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