UEFA'nın flaş Trabzonspor kararı sonrası CAS'ın Türk hakimi yorumladı! "Son sözü CAS söyleyecek"

UEFA, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıklayarak flaş bir karara imza atmıştı. Bu kararı yorumlayan CAS'ın tek Türk hakimi Avukat Emin Özkurt, "Karar kesin değil, son sözü CAS söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın, Euroleague Basketbol Tahkimi'nin ve de Doha merkezli Katar Spor Tahkim Mahkemesi'nin tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği men cezasını değerlendirdi.

Trabzonspor'un 2019 yılı mali tablolarıyla ilgili UEFA ile arasında bir mutabakatsızlık olduğunu belirten Özkurt, ilk olarak şunları söyledi:

"Bilineceği üzere, UEFA Finansal Fair Play Kurallarını 2010 yılında kabul etti ve 2013 yılından itibaren uygulamaya koydu.

"TRABZONSPOR'A CEZAYI VEREN BİRİM KULÜP MALİ DENETİM ORGANI (CFCB)'DİR. NİHAİ KARAR AĞUSTOS AYI ORTASINDA VERİLİR"

UEFA, futbol kulüplerinin ilgili düzenlemelere uymalarının temini için bazı yaptırımlar belirlemiş ve kulüplerin bütçelerini takip için de Kulüp Mali Denetim Organı'nı (CFCB) kurmuştur. İşte, Trabzonspor'a cezayı veren birim Kulüp Mali Denetim Organı (CFCB)'dir.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor 2016 yılı Mayıs ayında UEFA ile 3 yılı kapsayan bir Uzlaşma Anlaşması yapmış ve bu çerçevede bir takım mali yükümlülükleri yerine getireceğini UEFA'ya taahhüt etmişti.

Trabzonspor'a verilen cezaya dair yapılan resmi açıklamaya baktığımızda cezanın, bu anlaşmanın yükümlülüklerine dair 5 Temmuz 2019 tarihinde UEFA tarafından tespit edilen bir ihlalin varlığı nedeniyle ve 2019 mali yılına dair verildiği anlaşılmakta.

UEFA cezayı açıklarken, 'Eğer Trabzonspor 2019 mali yılına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi başarsaydı bu cezayı vermek durumunda kalmazdım' diye de belirtmiştir.

Tam olarak ne olduğunu gerekçeli karar Trabzonspor'a iletilmeden ve bu konuyla alakalı bilgiler kamuoyuna yansımadan bilmemiz ise şu aşamada mümkün değildir. Ancak, Trabzonspor'un 2019 yılı mali tablolarıyla alakalı UEFA ile arasında bir mutabakatsızlık olduğu, cezaya dayanak olan husus her neyse bu mali yıla dair bir işlem ya da çeşitli işlemler ile alakalı görüldüğü sonucuna UEFA açıklamasından varılabilir."

"CEZA KESİNLEŞMİŞ DEĞİL, SON SÖZÜ CAS SÖYLEYECEK!"

Trabzonspor'un men cezasının henüz kesinleşmediğini, Ağustos ayının ortasında kesin kararın verileceğini sözlerine ekleyen Emin Özkurt, "Bu yaptırım karşısında Trabzonspor'un gidebileceği itiraz yolu UEFA Statüsü 62/3. Maddesi uyarınca 10 gün içerisinde en yüksek spor yargı organı olan CAS'tır. Trabzonspor da CAS'a başvurup bu cezanın kaldırılmasını talep edeceğini duyurdu. Ceza da zaten henüz kesinleşmedi, son sözü yine CAS söyleyecek.

CAS'da dosyanın hızlandırılmış bir yargılama yapılarak yürütülmesi mümkündür. Kuvvetle muhtemel ki Ağustos ayı içerisinde, söz konusu ayın ortası gibi Trabzonspor ile alakalı nihai karar verilmiş olur diye tahmin yürütülebilir" diye konuştu.

DİĞER TÜRK KULÜPLERİ RİSK ALTINDA MI?

Trabzonspor'un men cezasının ardından diğer Türk kulüplerinin de risk altında olduğunu vurgulayan Özkurt, "UEFA, bilançodaki verileri tek tek inceleyerek, rayiç değere göre tekrar kendi incelemesini yapmaktadır" şeklinde konuştu. Avukat Emin Özkurt şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Finansal Fair Play kuralları uygulamaya koyulduğundan bu yana, pek çok Türk ve yabancı kulübe kuralları ihlal nedeniyle para cezasından tutun, müsabakalardan mene kadar yaptırım uygulandı.

Trabzonspor dışında dikkat çekilebilecek bir diğer konu, Finansal Fair Play anlaşması devam eden diğer Türk takımlarının içinde bulunduğu durumdur. Her ne kadar takımlar bilançolarını bir şekilde UEFA'nın istediği limitlere getirmiş olduklarını düşünse de, görüyoruz ki UEFA, bilançodaki verileri tek tek inceleyerek, rayiç değere göre tekrar kendi incelemesini yapmaktadır."

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