Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına altıncı kez yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ,fadelerine yer verildi.