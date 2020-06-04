04 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Trabzonspor test sonuçlarını duyurdu!
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

dakika haberine göre; , futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına altıncı kez yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ,fadelerine yer verildi.
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