Trabzonspor'a Cenk Özkaçar için rakip çıktı

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Cenk Özkacar'ın talibi çok. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da radarına giren 19 yaşındaki stoperi düşünen son ekip Anderlecht.

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Cenk Özkacar'ın talibi çok. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da radarına giren 19 yaşındaki stoperi düşünen son ekip Anderlecht. Belçika temsilcisinin, 1.90 boyundaki genç ismi kadrosuna katmak için Altay ile temas kurduğu belirtildi. Cenk'in İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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