05 Haziran 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Cenk Özkaçar için rakip çıktı

Cenk için rakip çıktı
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

'un kadrosuna katmak istediği Cenk Özkacar'ın talibi çok. Galatasaray ve 'ın da radarına giren 19 yaşındaki stoperi düşünen son ekip Anderlecht.

'un kadrosuna katmak istediği Cenk Özkacar'ın talibi çok. Galatasaray ve 'ın da radarına giren 19 yaşındaki stoperi düşünen son ekip Anderlecht. Belçika temsilcisinin, 1.90 boyundaki genç ismi kadrosuna katmak için Altay ile temas kurduğu belirtildi. Cenk'in İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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