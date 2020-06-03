Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor dimdik ayaktadır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa açıklamalarda bulundu. Son günlerde yapılan algı operasyonlarına dikkat çeken bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, "Trabzonspor dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı. Fırtına'nın kaptanı Sosa ise, "Burada çok mutluyum" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor."

"Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Ernesto Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri."

"Sürekli olarak bunu ifade etmemize rağmen, son 10 yılın en başarılı kadrosunu oluşturmamıza rağmen ısrarlı bir şekilde başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldızlarımızın üstünden sürekli olarak transfer haberleri çıkıyor."

"SOSA SÖZLEŞME KONUSUNU SEZON SONUNA BIRAKMAK İSTEDİ"

"Lig bitimine kadar acelemiz yok, kafamızı bu ve buna benzer konularla meşgul etmesine izin vermeyelim dedi kaptanımız. Bizzat talebi buydu. Gerek kaptanımız ve gerek diğer oyuncularımızın adı gerçek dışı haberlerde çıkıyor."

"Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden kara propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum. Bu konuyla ilgili gerekenleri de yapacağız."

"Bize birtakım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız olmalı."

"RAKİPLERİMİZİ DÜŞMAN OLARAK DEĞİL RAKİP OLARAK GÖRDÜK"

"Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri ciddi şekilde rahats��z etmiştir. Doğaldır, olasıdır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır."

"Her zaman rakiplerimize saygı duymalıyız. Aynı bağlamda, bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu bizim misafirimizdir. Hangi takımda oynarsa oynasın. Aileleri bizim misafirimiz, değerlerimizdir."

"ALGI OYUNLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Trabzonspor dimdik ayaktadır. Bu hedef sportiftir, ahlakidir, ekonomiktir. Bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla buna müsaade etmeyeceğiz."

"Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze yarım saat bir saat konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor."

"NOVAK'LA LİG SONUNDA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi."

"Novak ile sözleşme görüşmelerini lig sonuna bırakma kararı aldık."

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa'nın açıklamalarının satır başları:

"Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri."

"Başkanımız ile konuştum, lig bitene kadar bekleme kararımı ilettim ve beni anlayışla da karşıladı; 8 hafta var ve bunu bekleyeceğiz. İlerisi için de başka görevlerde de olabilir."

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

"Burada çok mutluyum. Takıma nasıl yardımcı olabileceksem o şekilde devam etmek istiyorum. Saha içerisinde veya dışarıda, başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda devam etmek istediğimi ilettim.

DİĞER