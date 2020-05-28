Son dakika: Trabzonspor Balıkesirspor'dan Aly Malle'yi kadrosuna kattı!
Trabzonspor transferde atağa kalktı. Süper Lig'in lideri, Rahmi Anıl Başaran'ı transfer etmesinden sonra Balıkesirspor'dan Aly Malle'yi de kadrosuna kattı.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor üst üste hamleler yapmaya başladı. İlk olarak Balıkesirspor'un genç futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden bordo-mavili takım, bu transferin ardından Aly Malle için de prensip anlaşmasına vardı.
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.
Transferle ilgili konuşan Dağlı, ''Gelecek hafta Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, Aly Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var." açıklamasını yaptı.
ALY MALLE KİMDİR?
3 Nisan 1998 tarihinde ülkesi Mali'nin en büyük şehri Bamako'da dünyaya geldi. Futbola da Black Stars takımında başladı. Yeteneğini ilk fark eden takım Watford oldu. U-23 takımında forma giydikten sonra Recre Granada'ya kiralandı. Ardından da Udinese U-19'a geçiş yaptı. Lorca FC'de kiralık oynadıktan sonra A takımda oynadı. Buradan da önce Grasshoppers'a kiralandı.
Sezon başında Balıkesirspor'a geldi. 21 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Güçlü olan sol ayağıyla sağ kanat dahil olmak üzere sol kanat ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor. Santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor. Balıkesirspor'un Udinese'den oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmasından sonra Trabzonspor kırmızı beyazlılara bonservis ücreti ödeyecek.
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